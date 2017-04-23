Голубович: первые медали за шесть лет на ЮЧМ, но есть только одно место

Главный тренер юниорской сборной России Сергей Голубович прокомментировал победу над командой Швеции (3:0) в матче за бронзовую медаль чемпионата мира.



«Не могу назвать сегодняшний матч спокойным, вчера был матч за финал, поэтому эмоций на льду было гораздо меньше. Сегодня молодцы, но до идеала всё равно было далеко. Не могу отдать должное одному из трёх вратарей, кто из них сильнее другого. Руководствуюсь здесь мнением тренера вратарей, и мы приняли такое решение и не прогадали. Максим Жуков отыграл много матчей и вчера пропустил обидный гол, чёрт знает, что у него в голове. Первые медали за шесть лет, но есть только одно место. Обидная вчера игра с финнами была», — сказал Голубович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.