«Лос-Анджелес» подтвердил назначение Джона Стивенса на пост главного тренера

Новым главным тренером «Лос-Анджелес Кингз» стал Джон Стивенс, информирует официальный сайт американской команды. 50-летний специалист работал в тренерском штабе недавно уволенного со своего поста Дэррила Саттера.

Джон Стивенс работает в «Лос-Анджелесе» с 2010 года. До этого он был главным тренером «Филадельфии Флайерз», с которой выходил в финал Восточной конференции в 2008 году. Специалист выигрывал главный трофей Американской хоккейной лиги — Кубок Колдера вместе с «Филадельфией Фантомс» в сезоне-2004/05.