Кутюр: оправдания — для неудачников, неважно, насколько ты устал

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр прокомментировал поражение в серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз». «Акулы» проиграли в шестом матче со счётом 1:3, а серия завершилась с общим счётом 4-2.



«Травмы и усталость? Всё это оправдания. А оправдания существуют для неудачников. Нужно уметь играть в любых условиях. Неважно, насколько ты устал, важно, что ты можешь в это время года показать. Они показали. Мы — нет», — приводит слова Кутюра официальный сайт Национальной хоккейной лиги.