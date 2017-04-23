Южная Корея одержала неожиданную победу над Казахстаном на ЧМ

В первом дивизионе чемпионата мира по хоккею — 2017 сборная Южной Кореи одержала победу над фаворитом турнира — командой Казахстана, встреча завершилась со счётом 5:2. После победы корейская команда получила шансы на попадание на следующий чемпионат мира.



В составе Казахстана заброшенными шайбами сумели отметиться Брэндон Боченски и Найджел Доус.



В турнире принимают участие шесть сборных. Две лучшие из них в следующем году сыграют в элитном дивизионе на ЧМ-2018 в Дании, а команда, занявшая последнее место, спустится в дивизион 1B.