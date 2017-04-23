Марло: сейчас даже не думаю об истекающем контракте с «Шаркс»

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Патрик Марло после поражения в серии первого раунда плей-офф с «Эдмонтон Ойлерз» (2-4) поделился мнением о своём контракте с клубом, который истекает 1 июля. Игрок отметил, что после такого поражения пока не готов к переговорам по новому соглашению.

«Я даже не думаю об этом сейчас. Просто расстроен поражению», — приводит слова Марло официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Ранее 37-летний хоккеист говорил, что хотел бы остаться в команде. Стоит отметить, что Марло всю карьеру выступает за «Шаркс».