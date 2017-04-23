Р. Ротенберг: бронза ЮЧМ — большая победа, цель всех сборных — всегда побеждать

Первый вице президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал завоевание юниорской сборной России бронзовых медалей на чемпионате мира — 2017. Россияне проиграли в полуфинале Финляндии (1:2 ОТ), а в матче за третье место сумели обыграть команду Швеции со счётом 3:0.



«Очень важная победа! ФХР ведёт комплексную работу для создания лучших условий для всех наших сборных команд. Мы настраиваем все наши сборные команды побеждать в каждой игре! Цель — побеждать в каждой игре», — приводит слова Ротенберга «Р-Спорт».

«В следующем году хочу золото». Что говорили юниоры после бронзы на ЧМ Юниорская сборная России впервые с 2011 года завоевала медали на чемпионате мира.