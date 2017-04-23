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ЮЧМ-2017: Жуков признан лучшим вратарём, Чехович вошёл в символическую сборную

23 апреля 2017, воскресенье. 22:35. Хоккей

На молодёжном чемпионате мира по хоккею-2017 определились лауреаты индивидуальных наград по итогам турнира. Команда-победитель ещё не определена, финал между США и Финляндией продолжается, россияне завоевали бронзу.

Самым ценным игроком турнира признан форвард сборной Финляндии Кристиан Весалайнен. Лучшими в своих амплуа стали: вратарь — Максим Жуков (Россия), защитник — Миро Хейсканен (Финляндия), нападающий - Кристиан Весалайнен.

Символическая сборная по версии журналистов выглядит так:
Дилан Сан-Сир (США);
Миро Хейсканен  - Максвелл Гилдон (США);
Кристиан Весалайнен — Шон Дуге (США) — Иван Чехович (Россия).

Есть первая медаль за шесть лет! Россия завоевала бронзу ЮЧМ-2017
Юниорская сборная России обыграла Швецию на чемпионате мира в матче за бронзу, впервые за шесть лет поднявшись на пьедестал почёта.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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