ЮЧМ-2017: Жуков признан лучшим вратарём, Чехович вошёл в символическую сборную

На молодёжном чемпионате мира по хоккею-2017 определились лауреаты индивидуальных наград по итогам турнира. Команда-победитель ещё не определена, финал между США и Финляндией продолжается, россияне завоевали бронзу.



Самым ценным игроком турнира признан форвард сборной Финляндии Кристиан Весалайнен. Лучшими в своих амплуа стали: вратарь — Максим Жуков (Россия), защитник — Миро Хейсканен (Финляндия), нападающий - Кристиан Весалайнен.



Символическая сборная по версии журналистов выглядит так:

Дилан Сан-Сир (США);

Миро Хейсканен - Максвелл Гилдон (США);

Кристиан Весалайнен — Шон Дуге (США) — Иван Чехович (Россия).

Есть первая медаль за шесть лет! Россия завоевала бронзу ЮЧМ-2017 Юниорская сборная России обыграла Швецию на чемпионате мира в матче за бронзу, впервые за шесть лет поднявшись на пьедестал почёта.