ЮЧМ-2017: сборная США обыграла Финляндию в финале и стала чемпионом

Сборная США стала победителем юниорского чемпионата мира по хоккею — 2017, проходившем в Словакии. В финальном матче американская команда встретилась со сборной Финляндии и одержала в матче победу со счётом 4:2. Стоить отметить, что американская юниорская сборная одержала победы в 7 чемпионатах мира из последних 10.



В составе сборной США заброшенными шайбами отметились Джош Норрис, Грант Мисмаш и Джоэль Фараби, оформивший дубль. У финнов забитые голы на свой счёт записали Эмели Рясанен и Урхо Ваакайнинен.