Занковец: поражение от Южной Кореи стало закономерным результатом

Главный тренер сборной Казахстана Эдуард Занковец подвёл итоги после поражения от Южной Кореи в матче ЧМ (2:5).



«Команду соперника и главного тренера с победой, думаю, что они заслужили эту победу, они были лучше нас сегодня. Особенно это было видно в концовках периодов, ну и третий период, конечно, соперник был лучше нас. Победа закономерная.



Если я говорю, что Южная Корея была лучше, это не значит, что она лучше как состав, как команда. Они сегодня были лучше, мы недостаточно хороши были в определённых моментах, которые решали исход матча. Это самоотдача в плане блокировки бросков, выигрыша единоборств. Соперник был где-то быстрее в подборе шайбы, быстрее шёл к шайбе. В принципе в некотором роде это был закономерный результат», — цитирует тренера Sports. kz.