Хара: мне нравится проводить на льду много времени, хотя это и нелегко

Защитник «Бостон Брюинз» Здено Хара поделился мнением о большом количестве времени, которое он проводит на площадке. 40-летний хоккеист в последнем матче с «Оттавой Сенаторз» (3:2 ОТ) был на льду почти 37 минут.



«Мне нравится. Конечно, нелегко, особенно когда играешь в меньшинстве и проводишь большую часть этих двух минут. А если ещё два раза подряд приходится играть вчетвером… Но это моя работа, и я ею горжусь. Поэтому я так много и тренируюсь летом, чтобы сейчас было легче», — цитирует Хару официальный сайт лиги.