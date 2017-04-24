Штястны: когда дошло до овертайма, «Блюз» оставалось расслабиться

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Пол Штястны прокомментировал победу в пятом матче серии с «Миннесотой Уайлд» (4:3 От, 4-1 в серии).



«Когда дело дошло до овертайма, нам оставалось просто расслабиться и насладиться моментом. Давление было больше на стороне игроков „Миннесоты“, которым нужно было во что бы то ни стало выигрывать, чтобы остаться в серии. В овертайме мы знали, что победу может принести любое звено и любая пара защитников. На протяжении всех матчей плей-офф хоккеисты разных звеньев приносили нам успех, так случилось и на этот раз, когда Соботка и Пяаярви решили судьбу противостояния», — цитирует Штястны официальный сайт НХЛ.