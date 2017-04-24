Йео: Соботка усилил состав «Блюз», его игра стала ключевым фактором успеха

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Майк Йео высоко оценил игру нападающих Владимира Соботки и Магнуса Пяаярви.



«Мы прекрасно знали, что Соботка значительно усилит состав команды. Его игра стала ключевым фактором нашего успеха. Он здорово выглядел как в атаке, так и при игре в меньшинстве.



История Пяаярви также невероятна. Ему пришлось провести какое-то время в низшей лиге, где тренерский штаб, проделав с ним большую работу, довёл его до основного состава „Блюз“. Многие бы сложили руки и начали рассматривать другие варианты продолжения карьеры, но Магнус показал настоящий характер и терпение, и сейчас его игра отражает потенциал, которым он всегда обладал. Он стал игроком, на которого „Сент-Луис“ может рассчитывать в сложные моменты. На днях я провёл с ним беседу и сказал, что ему нужно брать на себя больше ответственности, потому что он явно боялся совершить ошибку. Конечно, я не просил его забить победную шайбу в овертайме, но приятно, что он прислушался к моим советам», — цитирует Йео сайт НХЛ.