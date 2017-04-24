«Оттава» в ОТ одолела «Бостон» в 6-м матче и вышла в полуфинал конференции

«Оттава Сенаторз» обыграл «Бостон Брюинз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ. Встреча состоялась на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу гостей.

В основное время в составе «Сенаторз» отличились Бобби Райан (24-я минута) и Кайл Туррис (29). За «Брюинз» голы забили Дрю Стэффорд (19) и Патрис Бержерон (42). Победу «Оттаве» принёс точный бросок Кларка Макартура на 7-й минуте овертайма.

Таким образом, «Сенаторз» выиграли серию со счётом 4:2 и вышли в полуфинал Восточной конференции, где сыграют с «Нью-Йорк Рейнджерс».