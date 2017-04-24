Тарасенко вошёл в тройку претендентов на «Леди Бинг Трофи»

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко стал одним из трёх претендентов на приз «Леди Бинг Трофи», который ежегодно вручается хоккеисту, продемонстрировавшему пример честной спортивной борьбы и джентльменского поведения, сообщает пресс-служба НХЛ.

Кроме Тарасенко, за награду поспорят американский форвард «Калгари Флэймз» Джонни Гудро и финский нападающий «Миннесоты Уайлд» Микаэль Гранлунд. Обладатель награды будет назван в ночь на 22 июня на церемонии закрытия сезона в Лас-Вегасе.

По итогам завершившегося регулярного чемпионата Тарасенко стал лучшим бомбардиром (75 очков) и снайпером (39 голов) своей команды, а также занял четвёртое место в списке снайперов лиги.