«Вашингтон» одолел «Торонто» и сыграет с «Питтсбургом» в полуфинале конференции

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в шестом матче первого раунда Кубка Стэнли. Встреча состоялась на арене «Эйр Канада-центр» в Торонто и завершилась в овертайме со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 48-й минуте Остон Мэттьюс вывел «Торонто» вперёд. «Вашингтон» отыгрался благодаря голу Маркуса Юханссона на 53-й минуте. Больше голов в основное время забито не было, а на 7-й минуте овертайма Юханссон оформил дубль, принеся «Кэпиталз» победу.

Российские нападающие «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов провели на льду по 22 минуты. Защитник «столичных» Дмитрий Орлов отыграл 25 минут, его коллега по амплуа из «Торонто» Никита Зайцев — 24 минуты.

Таким образом, «Вашингтон» выиграл серию со счётом 4-2 и вышел в полуфинал Восточной конференции, где сыграет с «Питтсбург Пингвинз».