Ткачук: Тарасенко вновь очень хорош, у него лучший бросок во всей лиге

Известный американский хоккеист и скаут клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Кит Ткачук прокомментировал выступления российского форварда Владимира Тарасенко в сезоне.



«Он лучший игрок в команде! Владимир вновь очень хорош, ни у кого нет такого быстрого и точного броска. Он знает, когда нужно выйти на первый план и проявить себя. Его сложно прочитать, он мощный и сильный парень. Не знаю других парней в лиге, кто может так сильно и быстро бросать», — сказал Ткачук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.

Тарасенко идёт дальше, Радулов освободился для ЧМ. Позовёт ли Знарок? Тарасенко помог «Сент-Луису», «Монреаль» с Радуловым закончил борьбу, Слепышев забил за «Эдмонтон», Бобровский номинирован на «Везину».