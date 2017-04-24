Хара: «Бостону» нельзя жалеть себя, ссылаясь на большое число травмированных

Капитан «Бостон Брюинз» Здено Хара прокомментировал исход 6-го матча с «Оттавой Сенаторз» (2:3 ОТ) в рамках первого раунда Кубка Стэнли и поражение в серии (2-4). Хара акцентировал внимание на проблемах «Брюинз» с составом, однако подчеркнул, что это не может быть оправданием.

«Нельзя просто стоять и жалеть себя, ссылаясь на то, что у нас так много травмированных. Это плей-офф. Таков хоккей. К сожалению, нам не хватало некоторых ребят, но я горжусь тем, как мы играли. Мы не сдавались», — приводит сова Хары официальный сайт НХЛ.