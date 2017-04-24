Овечкин — Мэттьюсу: ты отличный игрок, удачи тебе в будущем

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу своей команды в серии первого раунда с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:1 ОТ в шестом матче, 4-2 в серии).

«Действительно, надо отдать «Торонто» должное. Они молоды, но уже очень сильны, у этой команды отличное будущее, и через какое-то время это будет очень опасная команда. Здорово сыграл Мэттьюс, это очень опасный нападающий. Во время рукопожатия я сказал ему: «Продолжай в том же духе, ты классный хоккеист. Удачи тебе в будущем». Шестой матч был просто невероятным. Соперник забил за счёт удачливого отскока, но мы не поддались панике, мы оставались сфокусированными и уверенными в своих силах. Продолжали играть в свой хоккей, создавали моменты, и вскоре Юханссон смог сравнять счёт. В овертайме мы почувствовали, что соперник немного устал, их защитники стали глубже откатываться назад. Надо было продолжать давить, и это принесло результат», — приводит слова Овечкина CSN.