В плей-офф НХЛ побит рекорд по матчам с овертаймами в первом раунде

«Торонто Мэйпл Лифс» и «Вашингтон Кэпиталз» в первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги в пятый раз довели матч до овертайма (1:2 ОТ). Столичная команда одержала победу в серии плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 4-2.

Всего в 42 матчах текущего раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги дополнительное время понадобилось в 18-й раз (42,9%), и это новый рекорд розыгрыша Кубка Стэнли. Предыдущее достижение было установлено в 2013 году, когда в первом раунде из 47 матчей овертаймами закончились 17 (36,2%).