Макартур: хорошо, что в серии с «Бостоном» обошлось без седьмого матча

Нападающий «Оттава Сенаторз» Кларк Макартур поделился эмоциями от выхода во второй раунд плей-офф.

«Потрясающе! Очень хорошо, что обошлось без седьмого матча. У «Бостона» есть характер. Несмотря на травмы, они доставили нам много неприятностей. Так что хорошо, что всё завершилось. У меня в этой серии были свои неприятности, и я рад, что теперь всё позади.

Всё случилось быстро. Мы хотели разыграть шайбу, чтобы бросить. Райан хорошо сыграл, пошёл на ворота в большинстве… Шайба отскочила от щитка Раска прямо ко мне. Мне повезло, что я оказался в нужном месте», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.