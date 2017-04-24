Капитан «Оттавы» Карлссон несколько недель играет с травмой

Капитан «Оттава Сенаторз» Эрик Карлссон на протяжении почти четырёх недель, включая шестиматчевую серию первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз» (4–2), играет с двумя трещинами в левой пятке. По словам шведского защитника, он выходил на лёд после уколов.

Скорее всего, Карлссон получил травму 29 марта в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфия Флайерз» (2:3 Б), когда блокировал бросок. Ранее сообщалось, что хоккеист вошёл в тройку финалистов на приз лучшему защитнику сезона.