Мэттьюс – 2-й после Кларка новичок «Торонто», забивший в 4 матчах подряд

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс в матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (1:2 ОТ) забросил шайбу. Об этом информирует Sportsnet Stats. Канадская команда потерпела поражение в серии со счётом 2-4.

19-летний американский хоккеист стал первым с 1986 года новичком «Лифс», забившим в четырёх матчах розыгрыша Кубка Стэнли подряд. Ранее это удалось нападающему Уэнделу Кларку.

В шести матчах текущего плей-офф Национальной хоккейной лиги Мэттьюс набрал 5 (4+1) очков.