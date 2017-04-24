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Тэйвз не сыграет на ЧМ-2017, Кейн не принял решение

24 апреля 2017, понедельник. 09:31. Хоккей

Капитан «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз не примет участие в чемпионате мира 2017 года за сборную Канады. Об этом сообщает журналист Марк Лазерус в своём «твиттере». Американская команда вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли от  «Нэшвилл Предаторз» со счётом 0-4 в серии. В текущем сезоне Тэйвз провёл суммарно 76 матчей и набрал в них 60 очков.

При этом другой лидер «Чикаго» Патрик Кейн пока не принял окончательного решения об участии в ЧМ-2017 за сборную США. В сезоне-2016/17 на счету игрока 91 очко в 86 матчах.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Джонатан Тэйвз Патрик Кейн ЧМ-2017
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