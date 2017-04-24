Кузнецов: на решающее вбрасывание Бойл вышел уставшим, это сказалось

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал победу своей команды в шестом матче серии с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:1 ОТ) и выход во второй раунд.

«Здорово, что есть время сказать хорошие слова про своих партнёров по звену. Уильямс и Юханссон, мои крайние форварды, действуют просто великолепно. Иногда у меня не получается забивать, но они делают это в самый нужный момент. В шестом матче мы продолжали играть по своей схеме, хотели если не переиграть соперника, то вырвать победу за счёт тяжёлой работы.

Как удалось выиграть решающее вбрасывание у Брайана Бойла? Я не знаю. Возможно, он немного устал – у «Торонто» был проброс перед этим, им нельзя было меняться, а в плей-офф интенсивность очень высокая и тяжело играть длинными сменами. О противостоянии с «Питтсбургом» пока не думаем. Нужно денёк отдохнуть, почувствовать радость от проделанной работы, а затем у нас будет собрание, где мы разберём соперника», — приводит слова Кузнецова официальный сайт клуба.