ДеБур: за последний месяц у «Сан-Хосе» закончилось топливо

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Питер ДеБур прокомментировал поражение в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли от «Эдмонтон Ойлерз» (2-4).

«Все вокруг говорили, насколько сложен сезон после выхода в финал, но всегда кажется, что твоей команде это по силам. У меня пока нет полной картины причин поражения, но внутренний голос подсказывает, что за последний месяц у нас закончилось топливо. Это реальность, с которой мы столкнулись.

У нас были люди, которые проявили героическое мужество, чтобы сыграть в этой серии. Особенно это касается Джо Торнтона. Потрясающе было наблюдать за тем, что он пережил ради возвращения и как играл после этого.

Мне кажется, что команда проделала фантастическую работу, чтобы ограничить возможности Макдэвида и лишить его пространства для манёвра. Если бы кто-то сказал мне перед серией, что мы сумеем сдержать Макдэвида и на бумаге выиграем битву спецбригад, у меня были бы хорошие предчувствия относительно её исхода», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.