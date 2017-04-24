У Эрика Стаала диагностировано сотрясение мозга

У форварда «Миннесоты Уайлд» Эрика Стаала, не доигравшего пятый матч серии первого раунда Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (3:4 ОТ) из-за удара головой о борт, диагностировано сотрясение мозга. Об этом сообщает журналист Star-Tribune Майкл Руссо. Американская команда потерпела поражение в серии плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 1-4.

Игрок был сразу госпитализирован и в тот же день выписан после проведённого обследования. В сезоне-2016/17 Стаал провёл в общей сложности 87 матчей в НХЛ, в которых набрал 66 (28+38) очков.