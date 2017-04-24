Холтби: «Вашингтон» не сбавил оборотов, мы стали только лучше

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби прокомментировал победу в серии первого раунда Кубка Стэнли с «Торонто» (4-2).

«Такие моменты, как с голом «Торонто» в этом матче, так или иначе случаются. Я стараюсь настраиваться на игру, не думаю ни о чём другом. Так я делаю в регулярном сезоне, в плей-офф. Я разбираю ситуацию с пропущенной шайбой, оцениваю, что я сделал правильно, в чём ошибся, и двигаюсь дальше.

Но главное, что наша команда не сбавила оборотов, мы стали только лучше. В этой серии нам не везло с отскоками, но от этого мы стали только крепче. Мы не позволили этому обстоятельству на нас повлиять. И мы готовы играть и дальше, невзирая на сложности», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.