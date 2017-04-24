М. Юханссон: «Вашингтону» пойдёт на пользу тяжёлая серия на старте плей-офф

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Маркус Юханссон прокомментировал победу в серии первого раунда Кубка Стэнли с «Торонто» (2:1 ОТ). Столичная команда одержала победу в серии со счётом 4-2. Соперник по следующему раунду плей-офф — действующий обладатель кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз».

«Здесь всегда идёт упорная борьба, лёгкой прогулки в плей-офф быть не может. Нам пойдёт на пользу то, что мы начали плей-офф серией, которая далась нам тяжело. Нам пришлось хорошенько постараться и побороться за победу», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.