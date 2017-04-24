Бэбкок: прессинговал «Вашингтон», а не мы. Соперник был лучше

Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок прокомментировал поражение от «Вашингтон Кэпиталз» в серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли. Канадская команда потерпела поражение в серии плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 2-4. «Мэйпл Лифс» попали в плей-офф впервые с 2013 года.

«После первого гола Юханссона мы получали шайбу нечасто. У нас был шанс спасти игру в овертайме. Мы играли дома, были под угрозой вылета. Но в итоге прессинговали не мы, а они. И они были лучше», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.