Бадюков: Зайцева однозначно надо звать на ЧМ, Марченко под вопросом

Двукратный обладатель кубка Гагарина Алексей Бадюков выразил мнение относительно того, кого из российских игроков «Торонто», который сегодня вылетел из Кубка Стэнли, проиграв «Вашингтону», следует звать на чемпионат мира.

«Моё мнение – Зайцева надо звать однозначно, Марченко пока под вопросом. У него получился неоднозначный сезон. Канадцы, американцы, чехи и шведы собирают достаточно сильные сборные. Это говорит о том, что Олимпиада далеко, а чемпионат мира близко. То есть данная сборная комплектуется под конкретные задачи, а они, как обычно, высокие. Поэтому тут два варианта: либо Орлов, либо Зайцев. Освободился Зайцев — значит надо звать его. Но я бы не стал говорить, что это только на чемпионат мира, потому что сейчас можно только на предварительный этап. Ему надо ещё доказать свою состоятельность на тренировках, медобследование пройти. У нас получаются очень хорошие атакующие защитники – ребята из Магнитогорска, Ярославля, Белов и Зайцев. Что Орлов, что Зайцев – они оба атакующие защитники.

Плюс ещё Емелин освободился. Думаю, что защитники такого плана нам нужны на чемпионате мира. Из Орлова и Зайцева освободился Зайцев, и это хорошо. Хорошо, что у нас был выбор», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.