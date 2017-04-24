Быков: все занимались травлей Плющева, теперь Анисимова. Кто следующий?

Бывший главный тренер СКА Вячеслав Быков порассуждал на тему критики судейства.

«У меня есть радость за ребят из СКА. Это ведь мой бывший клуб. И я знаю, чего стоит чемпионство. Это большой труд, который был проделан в Санкт-Петербурге. Не судейство помогает в том, чтобы побеждать. А только работа и характер. Второй момент – меня просто убивают оголтелые нападки на судейский корпус. А ведь арбитры входят в проект под названием «Континентальная хоккейная лига». И мы все вместе должны развиваться, поддерживать друг друга, а не спускать всех собак на ближнего. До этого все занимались травлей Володи Плющева, сейчас под ударом – главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов. Кто следующий? Я понимаю, что эмоции захлёстывают. Но какой бы клуб ни стал чемпионом, все остальные стараются найти у него изъяны извне. Никто не смотрит на то, как команда растёт и работает.

Точно не скажу, к кому они относятся – не знаю. Но у судей есть плотное сотрудничество с лигой. Профессиональные арбитры получают зарплату. Если говорить о России, то независимость судей пошла бы на пользу. Но ведь все совместно строят проект «КХЛ». Значит, нужно садиться за стол переговоров, выдвигать аргументы и начинать дискуссии, выслушивая друг друга. Приходить к общему мнению и двигаться дальше, чтобы совместные решения шли на пользу всем.

Есть ведь и другие проблемы, которые надо обсуждать. Например, создание фарм-клубов, где выступали бы игроки с двусторонними контрактами. Так повышалась бы конкуренция в командах КХЛ. И это, как ни странно, привело бы к снижению бюджетов. В любом случае, когда возникают проблемы, должны высказываться все – тренеры, генменеджеры, игроки. Надо искать решения, чтобы КХЛ прогрессировала с каждым годом. Ну а громко кричать, наступать кому-то на горло – этим ничего не добьешься. И такие эмоции нужно оставлять в стороне », – цитирует Быкова «Советский спорт».