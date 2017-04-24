Кейн: надеюсь, «Нэшвилл» не выиграет Кубка Стэнли

Форвард «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн признался, что не хочет, чтобы выбивший «Блэкхоукс» из розыгрыша Кубка Стэнли «Нэшвилл Предаторз» стал обладателем трофея. Один из фаворитов текущего плей-офф Национальной хоккейной лиги проиграл серию со счётом 0-4. Причём «хищники» впервые в своей истории выиграли серию всухую.

«Когда речь идёт о такой команде, в каком-то смысле хочется надеяться, что они не выиграют Кубка Стэнли. Не думаю, что за их игрой очень интересно наблюдать», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.