Читатели: это худший сезон в истории КХЛ

На «Чемпионате» завершился опрос «Считаете ли вы минувший сезон Континентальной хоккейной лиги самым интересным в истории?».

Большинство читателей — а именно 59% — считают этот сезон худшим в КХЛ. 28% опрошенных менее категоричны — они просто считают победу СКА слишком предсказуемой. 9% читателей не хватило семиматчевых серий. Наконец, 5% читателей «Чемпионата» ответили следующим образом: это был лучший сезон в истории Континентальной хоккейной лиги.

Результаты очередного опроса также доступны по следующей ссылке.