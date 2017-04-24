Кутюр: Торнтон и Марло всегда бьются, я бесконечно уважаю их

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр признался, что выступает за то, чтобы калифорнийский клуб продлил контракты с Джо Торнтоном и Патриком Марло.

«Должен ли «Сан-Хосе» оставить Торнтона и Марло? Вы спрашиваете об этом парня, который играл вместе с ними на протяжении вот уже восьми лет. Я люблю этих парней. Они всегда бьются. Если бы вы только знали, через что они прошли. Могу сказать, что бесконечно уважаю их», – передаёт слова игрока калифорнийской команды официальный сайт Национальной хоккейной лиги.