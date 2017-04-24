Гуськов: бронза на ЮЧМ дорогого стоит, мои поздравления российской сборной

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов подвёл итоги выступления сборной России на юниорском чемпионате мира в Словакии, на котором подопечные Сергея Голубовича выиграли бронзовые медали.

«Этот результат можно назвать хорошим. Учитывая тот факт, что шесть лет мы были без медалей, это говорит о том, что нам есть над чем работать. Это первый шаг к тому, что мы на правильном пути. Пусть бронза, но она дорогого стоит. Закончили на мажорной ноте. Всё-таки мы победили очень сильного соперника, шведы были очень расстроены этим поражением. В любом случае мои поздравления российской сборной.

Кого я могу выделить из состава россиян? Думаю, что Свечников — настоящий лидер. Он мастер не по годам. Это человек, от которого идёт очень многое в этой сборной», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.