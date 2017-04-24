Национальная хоккейная лига преодолела рубеж первого раунда плей-офф.
«Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз», «Оттава Сенаторз» — «Нью-Йорк Рейнджерс».
«Анахайм Дакс» — «Эдмонтон Ойлерз», «Сент-Луис Блюз» — «Нэшвилл Предаторз».
На «Чемпионате» взял старт новый опрос: «кто, по вашему мнению, станет обладателем Кубка Стэнли?».
Варианты ответа предложены следующие:
— «Сент-Луис Блюз»;
— «Нэшвилл Предаторз»
— «Анахайм Дакс»
— «Эдмонтон Ойлерз»
— «Вашингтон Кэпиталз»
— «Питтсбург Пингвинз»
— «Оттава Сенаторз»
— «Нью-Йорк Рейнджерс».
Проголосовать можно и здесь