Зайцев и Радулов вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ-2017

Национальная сборная России собралась в УТЦ «Новогорск» для подготовки к чемпионату мира. Тренерский штаб национальной команды вызвал следующих хоккеистов:
Вратари: Андрей Василевский («Тампа-Бэй»), Игорь Шестеркин (СКА);
Защитники: Алексей Береглазов, Виктор Антипин (оба — «Металлург» Мг), Антон Белов, Артем Зуб, Андрей Зубарев (все – СКА);
Нападающие: Сергей Плотников, Евгений Дадонов, Вадим Шипачев, Никита Гусев (все – СКА), Сергей Мозякин («Металлург» Мг), Никита Кучеров («Тампа-Бэй»)
Помимо вызванных хоккеистов, в состав национальной команды вольется часть игроков олимпийской сборной, закончившей выступление в Еврочелендже. Кроме перечисленных игроков, на сбор вызваны защитник Никита Зайцев («Торонто Мэйпл Лифс»), нападающие Артемий Панарин («Чикаго Блэкхоукс) и Александр Радулов («Монреаль»).