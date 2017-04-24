Нападающий Закриссон стал игроком «Сибири»

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал контракт с нападающим Патриком Закриссоном.

Хоккеист имеет опыт выступления в КХЛ: в сезоне 2011/12 он выступал за «Атлант». На счету игрока 66 матчей и 38 очков. В сезоне 2013/14 он играл в пражском «Льве»: 76 матчей и 32 очка. Вместе с чешской командой Закриссон играл в финале розыгрыша Кубка Гагарина.

Сезон-2016/2017 Закриссон провёл в Швейцарии, выступая за «Лугано» — в плей-офф команда проиграла будущему чемпиону «Берну». За «Лугано» в активе форварда 35 матчей в регулярном чемпионате (10 очков) и 9 матчей в плей-офф (6 очков). Также в сезоне Закриссон привлекался в сборную Швеции на игры Евротура: в девяти матчах он набрал 4 очка.