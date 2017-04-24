Взял старт XI Международный турнир детских команд КХЛ «Кубок Газпром нефти»

22 апреля состоялось открытие XI Международного хоккейного турнира детских команд КХЛ «Кубок Газпром нефти». В соревнованиях принимают участие 27 клубов из пяти стран. По традиции участники турнира разделены на две группы: матчи «Запада» проходят в Сочи, «Востока» — в Омске. Основной площадкой Кубка «Газпром нефти» стала «Арена Омск». В Сочи поединки турнира команды играют в олимпийских ледовых дворцах — «Большой» и «Айсберг».

В матче открытия группы «Восток» омский «Авангард» уступил челябинскому «Трактору» со счётом 2:5. На «Западе» действующий чемпион Кубка ярославский «Локомотив» проиграл столичному ЦСКА со счётом 1:4. Арены турнира встретили поклонников хоккея масштабным мультимедийным шоу. В Сочи в ледовый дворец «Большой» на матч открытия пришли более 7000 человек, а на «Арену Омск» — 9500!

Группа «Запад»: «Витязь» (Московская обл.), «Динамо» (Минск), «Динамо» (Москва), «Динамо» (Рига), «Йокерит» (Хельсинки), «Лада» (Тольятти), «Локомотив» (Ярославль), «Северсталь» (Череповец), СКА (Санкт-Петербург), «Сочи» (Сочи), «Спартак» (Москва), «Торпедо» (Нижний Новгород), ЦСКА (Москва), «Ямал» (Салехард).

Группа «Восток»: «Авангард» (Омская обл.), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Ак Барс» (Казань), «Амур» (Хабаровск), «Барыс» (Астана), «Металлург» (Магнитогорск), «Металлург» (Новокузнецк), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Рубин» (Тюмень), «Салават Юлаев» (Уфа), «Сибирь» (Новосибирск), «Трактор» (Челябинск) и «Югра» (Ханты-Мансийск).