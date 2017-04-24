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Черри: лучший снайпер «Монреаля» не забивает во всех матчах плей-офф

24 апреля 2017, понедельник. 13:12. Хоккей

Хоккейный эксперт Дон Черри порассуждал насчёт поражения «Монреаль Канадиенс» в шестом матче серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:3). канадская команда вылетела из пле-офф, проиграв серию со счётом 2-4.

«Если в команде есть низкие парни вроде дерзкого Эндрю Шоу, это нормально. Но если у вас низкие парни, которые не забивают, вы не выиграете в плей-офф. Ваш лучший снайпер Пачьоретти не забивает во всех матчах плей-офф, от этого никуда не уйдёшь», – цитирует Черри Sportsnet.

Источник: sportsnet.ca Сообщить об ошибке
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Монреаль Канадиенс Дон Черри
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