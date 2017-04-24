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Кулда: Вестерлунд классный и опытный специалист, я рад, что он возглавил «СЮ»

24 апреля 2017, понедельник. 13:14. Хоккей

Защитник «Йокерита» Артурс Кулда поделился впечатлениями от работы с тренером Эрккой Вестерлундом, который возглавил «Салават Юлаев».

«Он классный и опытный специалист, который умел найти подход к каждому игроку и заставить выкладываться его на 100%. Мою работу с Эрккой очень высоко оцениваю. Мы с ним много общались, мне с ним было очень приятно и хорошо работать. Он очень уважительно относился, хорошо знал лично каждого из нас. То есть всегда здоровался, спрашивал что-то, интересовался семьёй. Он выстраивал прекрасные отношения с каждым игроком. Они вроде были и рабочими, но в то же время он всегда знал, какой человек в быту, что у него в семье происходит. На самом деле было очень хорошее общение.

В чём особенность его работы? Прежде всего он профессор, который преподаёт в университете и учит других тренеров. Вестерлунд не стоит на месте, он всегда ищет пути, как стать лучше и принести что-то новое в команду. Даже когда мы летали, он сидел, что-то записывал, выписывал, читал книги других тренеров. Вестерлунд всё время учится и пытается сделать всё, чтобы команда играла лучше.

Я рад, что он возглавил «Салават Юлаев». Думаю, что это хорошее решение для Уфы, классные специалисты приходят, у команды всё будет хорошо. Мне будет интересно, как всё будет складываться», — цитирует игрока «Бизнес Online».

Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
Теги
ХК Йокерит ХК Салават Юлаев Эркка Вестерлунд
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