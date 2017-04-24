Макартур и М.Юханссон впервые в карьере забили голы в ОТ матча плей-офф

Форвард «Оттава Сенаторз» Кларк Макартур забросил победную шайбу во шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (3:2 ОТ, 4-2). Это был его первый гол в овертаймах кубковых матчей НХЛ. Кроме того, это всего второй гол 32-летнего игрока за последние 2 года. Начиная с октября 2015 года Макартур столкнулся с целой серией травм, включая сотрясения мозга, из-за чего в последних двух сезонах провёл 8 матчей в регулярном чемпионате.

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Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Маркус Юханссон забил победныйгол в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:1 ОТ). Для шведского игрока это первый в карьере гол в овертайме в матчах плей-офф НХЛ. В этом матче он оформил дубль.

Видео гола доступно на официальном канале sportsnet в Yotube