Президент ЦСКА Есмантович опроверг своё назначение и.о. главного тренера клуба

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал слухи о своём возможном назначении на должность исполняющего обязанности главного тренера команды, а также пообещал пресс-релиз с именами тренеров, как только клуб будет готов их объявить.
«То, что написали о моём назначении исполняющего обязанности главного тренера команды, – это всё слухи. А по поводу работы тренером основной команды – как только мы будем готовы объявить их имена, у нас выйдет специальный пресс-релиз», — сказал Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.
Ковальчук в НХЛ и сделка с участием ЦСКА, Уфы и Омска. Трансферные слухи
Ковальчук вернётся в НХЛ, Галимов уйдёт в «Торпедо», Фролов в «Кузню», а также сделка с участием трёх клубов — в обзоре трансферных слухов.