Президент ЦСКА Есмантович опроверг своё назначение и.о. главного тренера клуба

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал слухи о своём возможном назначении на должность исполняющего обязанности главного тренера команды, а также пообещал пресс-релиз с именами тренеров, как только клуб будет готов их объявить.

«То, что написали о моём назначении исполняющего обязанности главного тренера команды, – это всё слухи. А по поводу работы тренером основной команды – как только мы будем готовы объявить их имена, у нас выйдет специальный пресс-релиз», — сказал Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.