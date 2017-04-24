Стали известны все участники Лиги чемпионов сезона-2017/18.
Швеция: «Фрелунда», «Векше», ХВ 71, «Брюнас», «Мальме»
Финляндия: «Таппара», ТПС, «Калпа», ХИФК, «Ювяскюля»
Швейцария: «Берн», «Цюрих», «Цуг», «Давос»
Чехия: «Либерец», «Тршинец», «Комета Брно», «Градец Карлове»
Германия: «Ред Булл Мюнхен», «Адлер Мангейм», «Вольфсбург Гризлис»
Австрия: «Вена Кэпиталз», «Ред Булл Зальцбург», «Клагенфурт»
Великобритания: «Ноттингем Пантерз», «Кардифф Дэвилз»
Беларусь: «Неман»
Польша: «Комарх Краковия»
Франция: «Гап Рапас»
Норвегия: «Ставангер Ойлерз»
Дания: «Эсбьерг Энерджи»
Словакия: «Банска Быстрица»