Кожевников: зачем было уговаривать Радулова, если он будет беречь себя?

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением по предварительному составу сборной России на чемпионат мира.
«Радулова вызывать стоило, он один из сильнейших наших игроков. Что здесь удивительного? Другой вопрос в том, что он не хотел. Если он не хочет, то уговаривать не надо. Зачем его уговаривать, если человек будет себя беречь в составе сборной? Что касается вратарской линии, то я думаю, что ещё одну позицию в ней займёт Сорокин. Справится ли Зуб на чемпионате мира, если он попадёт в окончательную заявку? Он один из наших самых перспективных защитников. Зуб здорово отыграл в турнирах за сборной, и к концу плей-офф он стал одним из лидеров в СКА. Так что перспектива у него большая», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.