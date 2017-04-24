Гомоляко: думаю, Радулов приедет, поговорит с тренерским штабом и будет играть

Чемпион России, бывший вице-президент ХК «Трактор» Сергей Гомоляко поделился мнением об игроках, которые поедут в сборную, а также о тех, в ком нуждается сборная России.

«Всех игроков, которые у нас здоровы и могут играть, федерация вправе вызывать в сборную. Там уже наигрался или не наигрался… Он написал, что не поедет, но я думаю, что он приедет, пообщается с тренерским штабом. Может, ещё играть будет! Нет контракта — это другой вопрос, может, он забьёт 15 шайб, и ему контракт ещё в два раза больше дадут.

Сейчас вызвали человек 15 защитников, а поедёт человек семь. Сложно говорить, будет ли Артём Зуб играть. Он действительно хорошо провёл чемпионат: из «Амура» перешёл в СКА, стал обладателем кубка Гагарина. Я смотрел все матчи финальной серии, да, он очень сильный. При этом он поедет только на сборы, а там будет очень много хороших защитников. Там надо ещё пробиться в сборную. Он хороший игрок, но я не могу сказать, что он будет игроком сборной на чемпионате мира. Нужно дождаться окончательного состава, а потом говорить уже.

Сергей Бобровский? Честно говоря, я думал, что он будет на сборах. Конечно, если его не будет, то, наверное, ещё Сорокина позовут, а кого ещё-то?! Я бы Василия Кошечкина взял, но не я вызываю. В конце концов, мы же не знаем, почему Сергея не вызвали, может, у него травма или ещё что-то. Бобровский — хороший вратарь, претендент на лучшего вратаря НХЛ. Если его не вызвали, то есть на то какая-то причина. Думаю, что просто так его не вызвать – такого быть не может. Вообще, он считается лучшим вратарём нашей страны, и он, безусловно, помог бы команде», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Лебедевой.

Контракт и эхо Кубка мира. Радулов не хочет на ЧМ, и его можно понять Александр Радулов получил вызов в сборную России. Но приедет ли форвард в национальную команду? Сам он в этом сомневается.