Руссель и Бельмар сыграют за сборную Франции на ЧМ-2017

Состав сборной Франции пополнили два игрока из Национальной хоккейной лиги. В национальную команду вызваны нападающий «Даллас Старз» Антуан Руссель и форвард «Филадельфии Флайерз» Пьер-Эдуард Бельмар. Об этом сообщает французская федерация хоккея в своём «твиттере». Обе команды не попали в розыгрыш Кубка Стэнли в текущем сезоне.

Руссель провёл в сезоне-2016/17 60 матчей регулярного чемпионата НХЛ и набрал в них 27 (12+15) очков. На счету Бельмара 8 (4+4) очков в 82 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.