Нападающий «Баффало» Гиргенсонс усилит сборную Латвии на ЧМ-2017

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» Земгус Гиргенсонс получил вызов в сборную Латвии. Об этом информирует официальный «твиттер» федерации хоккея. Американская команда в очередной раз не попала в розыгрыш Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги.
В сезоне-2016/17 нападающий латвийской национальной команды забросил семь шайб и отдал девять голевых передач в 75 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Показатель полезности составил «-7», количество штрафных минут — 18.
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