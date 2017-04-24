Форвард «Чикаго» Крюгер приглашён в сборную Швеции

Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги получил вызов в сборную Швецию. В шведскую национальную команду приглашён нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Маркус Крюгер. Об этом сообщает официальный «твиттер» шведской федерации хоккея.

Американская команда вылетела из плей-офф Национальной хоккейной лиги на стадии первого раунда, причём всухую — со счётом 0-4. В сезоне-2016/17 шведский форвард провёл 70 матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и набрал в них 17 (5+12) очков при показателе полезности «+7» и 34 минутах штрафа.