Драка вместо рукопожатия на детском турнире «Кубок Газпром нефти»

«Спартак» праздновал победу над минским «Динамо» в матче детского турнира «Кубок Газпром нефти». Красно-белые победили со счётом 4:2. После финальной сирены на льду арены «Айсберг» в Сочи, где проводят свои матчи команды группы «Запад», произошла драка между хоккеистами.

«Вот такое недружественное рукопожатие случилось с минчанами после игры», — так московский клуб прокомментировал эпизод, запечатлённый на видео.

Группа «Восток» проводит свои матчи на «Арене Омск». В турнире принимают участие 27 команд из пяти стран.